Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у южных Курил
Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали в Тихом океане в районе южных Курил. Об этом заявила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова в беседе с РИА Новости.
Подземные толчки произошли в 19:16 (11:16 мск).
«Эпицентр находился в 170 километрах восточнее курильского острова Итуруп. Очаг подземных толчков располагался на глубине 61 километра», — указала Семенова.
Как отметила начальник сейсмостанции, жители Итурупа могли ощутить землетрясение силой до 2 баллов.
Ранее толчки магнитудой 6,9 зафиксировали в Тихом океане близ берегов Индонезии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru