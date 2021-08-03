Хайп за тысячу рублей. Адвокат оценил поступок блогера, привязавшего девушку к Bentley
Известность блогера не повлияет на наказание, а вот неоплаченные штрафы могут привести к административному аресту, сказал НСН адвокат Виталий Корыстов.
Блогер, проехавший по центру Москвы с девушкой, привязанной к крыше Bentley, отделается штрафом в пределах тысячи рублей, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» адвокат Виталий Корыстов из коллегии «Тарло и партнеры».
Ранее в соцсетях появилось видео с участием блогера-миллионника Сергея Косенко и его девушки Илоны Дрожь. Она была привязана к крыше изумрудного Bentley, проезжавшего рядом с «Москва-Сити». ГИБДД начало проверку. Выяснилось, что на машине «висит» около 70 неоплаченных штрафов на сумму 78,5 тыс. рублей.
«Есть правила дорожного движения и административная статья о нарушении правил перевозки людей. То, что мы видели, безусловно, является нарушением этих правил. За перевозку людей «вне кабины автомобиля» предполагается административный штраф до 1 тысячи рублей. Из того, что было видно, ущерба, вреда здоровью или имуществу причинено не было. Со стороны девушки или ее родителей каких-то заявлений пока нет. В связи с этим я думаю, что ГАИ пока остановится на этом штрафе», - сказал Корыстов.
При этом он отметил, что за неоплаченные штрафы блогеру может грозить административный арест, а вот его известность не повлияет на наказание.
«Отмечается, что у водителя имеются иные штрафы. Если они не оплачены, здесь может быть административный арест. Но, если брать сам факт перевозки девушки на крыше автомобиля, думаю, наказание за это будет ограничено штрафом в тысячу рублей. Очевидно, человек заинтересован в количестве просмотров этого видео, но не думаю, что это приведет к более серьезной квалификации его действий», - пояснил адвокат.
По мнению Корыстова, идти по пути ужесточения наказаний для блогеров и других публичных людей не стоит, поскольку здесь есть «тонкая грань».
«Надо ли для блогеров, имеющих существенное количество просмотров, устанавливать дополнительные требования к контенту? Тут такой момент, что можно ужесточать до бесконечности. Сейчас ведение видеоблогов – это норма. Здесь нужен баланс, который не позволит в дальнейшем к каждому применять какие-то повышенные санкции. У нас и так достаточно регулирующих и запретных норм, с которыми человек вольно и невольно сталкивается. Это тонкий баланс между интересами человека и общества», - заключил собеседник НСН.
Видео с проездом по центру Москвы Bentley с «привязанной девушкой» в данный момент находится в открытом доступе в Instagram блогера Сергея Косенко, у которого 5 миллионов подписчиков. У нее заклеен скотчем рот, кроме того, руки водителя и девушки соединены наручниками. На данный момент это видео собрало более 1,2 миллиона просмотров и более 70 тысяч «лайков». В следующем посте Косенко пишет: «Я извинился. Илона присоединяется к извинениям. Обидно, на 750 рублей встряли». По данным СМИ, Косенко участвует в Instagram-баттлах, выполняя различные задания. При этом отмечается, что автомобиль принадлежит другому человеку.
В июле Пресненский райсуд Москвы вынес приговор по резонансному ДТП с участием блогера Эдварда Била в центре Москвы, в результате которого столкнулись несколько машин и серьезно пострадала женщина. Он получил два года ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на три года. Прокуратура решила обжаловать приговор, сочтя его слишком мягким.
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