Хайп за тысячу рублей. Адвокат оценил поступок блогера, привязавшего девушку к Bentley

«Есть правила дорожного движения и административная статья о нарушении правил перевозки людей. То, что мы видели, безусловно, является нарушением этих правил. За перевозку людей «вне кабины автомобиля» предполагается административный штраф до 1 тысячи рублей. Из того, что было видно, ущерба, вреда здоровью или имуществу причинено не было. Со стороны девушки или ее родителей каких-то заявлений пока нет. В связи с этим я думаю, что ГАИ пока остановится на этом штрафе», - сказал Корыстов.

При этом он отметил, что за неоплаченные штрафы блогеру может грозить административный арест, а вот его известность не повлияет на наказание.

«Отмечается, что у водителя имеются иные штрафы. Если они не оплачены, здесь может быть административный арест. Но, если брать сам факт перевозки девушки на крыше автомобиля, думаю, наказание за это будет ограничено штрафом в тысячу рублей. Очевидно, человек заинтересован в количестве просмотров этого видео, но не думаю, что это приведет к более серьезной квалификации его действий», - пояснил адвокат.

По мнению Корыстова, идти по пути ужесточения наказаний для блогеров и других публичных людей не стоит, поскольку здесь есть «тонкая грань».

«Надо ли для блогеров, имеющих существенное количество просмотров, устанавливать дополнительные требования к контенту? Тут такой момент, что можно ужесточать до бесконечности. Сейчас ведение видеоблогов – это норма. Здесь нужен баланс, который не позволит в дальнейшем к каждому применять какие-то повышенные санкции. У нас и так достаточно регулирующих и запретных норм, с которыми человек вольно и невольно сталкивается. Это тонкий баланс между интересами человека и общества», - заключил собеседник НСН.