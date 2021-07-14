Столичная прокуратура обжалует приговор блогеру Эдварду Билу

Ранее Пресненский районный суд приговорил блогера к двум годам ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 3 года по делу о ДТП в центре Москвы. Билу запретили покидать место проживания в период с 20:00 до 08:00, выезжать за пределы Москвы и Подмосковья, а также менять постоянное место жительства без предварительного уведомления контролирующему органу.

Как отметили в прокуратуре, ведомство готовит апелляционное представление на приговор.

«При этом будет дана оценка как судебному решению, так и бездействию органов профилактики, не принявших должных мер к своевременному пресечению нарушений правил дорожного движения Билем, что явилось причиной совершения им значительного числа административных правонарушений, и, в конечном итоге, преступления, повлекшего тяжкий вред здоровью человека»,— сообщили в прокуратуре.

Напомним, 1 апреля Эдвард Бил, находясь за рулем своей «Ауди», не справился с управлением и выехал на встречную полосу, спровоцировав аварию в центре Москвы. В ДТП столкнулись несколько машин, серьёзно пострадала сотрудница Госдумы Мария Артёмова.

