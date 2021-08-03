Блогер извинился за поездку на Bentley с привязанной к крыше девушкой

Молодой человек признался, что видел себя в новостях. «Не знал, что так обернется. Поэтому я приношу свои извинения, Илона также присоединяется к извинениям», — отметил он.

По словам Косенко, он хотел таким образом разогреть аудиторию перед запуском нового шоу. В ГИБДД начали проверку по данному факту.

