Турецкий самолет совершил экстренную посадку из-за коронавируса
Пассажирский самолет компании Turkish airlines, направлявшийся из Тегерана в Стамбул совершил экстренную посадку в Анкаере. Причиной стало подозрение на наличие у одного из пассажиров нового коронавируса, сообщает РИА ФАН со ссылкой на местный телеканал Haberturk.
На борту самолета находятся 132 человека, медики измеряют всем пассажирам температуру, введены карантинные меры, сообщает РЕН ТВ.
Открытие Московской биржи во вторник, 25 февраля, ознаменовалось падением курса российской валюты к доллару и евро на фоне усиления страхов из-за распространения коронавируса.
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