Турецкий самолет совершил экстренную посадку из-за коронавируса

Пассажирский самолет компании Turkish airlines, направлявшийся из Тегерана в Стамбул совершил экстренную посадку в Анкаере. Причиной стало подозрение на наличие у одного из пассажиров нового коронавируса, сообщает РИА ФАН со ссылкой на местный телеканал Haberturk.

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На борту самолета находятся 132 человека, медики измеряют всем пассажирам температуру, введены карантинные меры, сообщает РЕН ТВ.

Открытие Московской биржи во вторник, 25 февраля, ознаменовалось падением курса российской валюты к доллару и евро на фоне усиления страхов из-за распространения коронавируса.


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ФОТО: pixabay.com
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