Турецкий самолет совершил экстренную посадку из-за коронавируса

Пассажирский самолет компании Turkish airlines, направлявшийся из Тегерана в Стамбул совершил экстренную посадку в Анкаере. Причиной стало подозрение на наличие у одного из пассажиров нового коронавируса, сообщает РИА ФАН со ссылкой на местный телеканал Haberturk.