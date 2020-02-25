Курс рубля рухнул из-за коронавируса
Открытие Московской биржи во вторник, 25 февраля, ознаменовалось падением курса российской валюты к доллару и евро на фоне усиления страхов из-за распространения коронавируса.
Так, по состоянию на 10:52 по московскому времени курс доллара вырос на 85 копеек, составив 64,92 рубля. Евро подорожал на 95 копеек, до 70,5 рубля.
Индекс Московской биржи в свою очередь упал на 1,42 процента, до 3061,82 пункта. Индекс РТС также снизился – на 2,73 процента, до 1483 пунктов.
24 февраля главные фондовые индексы США закрылись снижением, эксперты связывают эту тенденция с опасениями из-за распространения коронавируса в мире. Индекс S&P 500 опустился до 3225,89 пукта, индекс Dow Jones - до 27 960,8 пункта (минус 1031,61 пункта и 3,56 процента). Существенно упал индекс Nasdaq - до 9221,28 пункта (минус 355,31 пункта и 3,71 процента).
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