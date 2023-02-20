Турецкие СМИ сообщили о полном отключении электричества в провинции Хатай после нового землетрясения

Провинция Хатай на юге Турции после новых подземных толчков полностью погрузилась в темноту, передают местные СМИ.

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На кадрах с места событий видно полное отсутствие электричества в квартирах. Отмечается, что местные жители массово вышли на улицы.

Также СМИ сообщают о последствиях подземных толчков на севере и северо-западе Сирии. По данным журналистов, есть пострадавшие.

Новое землетрясение на юге Турции произошло вечером, 20 февраля. Магнитуда подземных толчков составила 6,4 и 5,8.

Очаг землетрясения находился на глубине 2 километров. Первыми толчки ощутили жители окрестностей города Антакья.

Серия мощных землетрясений произошла в Турции и Сирии в ночь на 6 февраля. Погибшими в обеих странах числятся более 42 тысяч человек, сообщает НСН.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:ЗемлетрясениеТурция
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