Турецкие СМИ сообщили о полном отключении электричества в провинции Хатай после нового землетрясения
Провинция Хатай на юге Турции после новых подземных толчков полностью погрузилась в темноту, передают местные СМИ.
На кадрах с места событий видно полное отсутствие электричества в квартирах. Отмечается, что местные жители массово вышли на улицы.
Также СМИ сообщают о последствиях подземных толчков на севере и северо-западе Сирии. По данным журналистов, есть пострадавшие.
Новое землетрясение на юге Турции произошло вечером, 20 февраля. Магнитуда подземных толчков составила 6,4 и 5,8.
Очаг землетрясения находился на глубине 2 километров. Первыми толчки ощутили жители окрестностей города Антакья.
Серия мощных землетрясений произошла в Турции и Сирии в ночь на 6 февраля. Погибшими в обеих странах числятся более 42 тысяч человек, сообщает НСН.
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