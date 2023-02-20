МЧС России доставили больше 56 тонн гумпомощи в Сирию

Более 56 тонн гуманитарной помощи доставили в Сирию два спецборта Ил-76 МЧС России, сообщает ведомство.

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В МЧС отметили, что в пострадавшие регионы были доставлены продукты питания, предметы первой необходимости, одеяла, подушки и предметы личной гигиены.

Всего в Сирийскую республику было доставлено 336 тонн гумпомощи, добавили в ведомстве.

По последним данным, число погибших при землетрясениях в Турции составляет 41 тысячи 20 человек. В некоторых городах до сих пор продолжается разбор завалов.

Ранее спасатели вытащили из-под завалов мужчину на 12-е сутки после подземных толчков.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:СирияГуманитарная ПомощьМЧС РФЗемлетрясение
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