МЧС России доставили больше 56 тонн гумпомощи в Сирию

В МЧС отметили, что в пострадавшие регионы были доставлены продукты питания, предметы первой необходимости, одеяла, подушки и предметы личной гигиены.

Всего в Сирийскую республику было доставлено 336 тонн гумпомощи, добавили в ведомстве.

По последним данным, число погибших при землетрясениях в Турции составляет 41 тысячи 20 человек. В некоторых городах до сих пор продолжается разбор завалов.

Ранее спасатели вытащили из-под завалов мужчину на 12-е сутки после подземных толчков.

