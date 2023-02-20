Эрдоган заявил о спасении более 114 тысяч человек после землетрясений

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что работы по разбору завалов после разрушительных землетрясений в стране подходят к концу, сообщает ТАСС.

ВОЗ призвала выделить $84,5 млн на здравоохранение после землетрясения в Турции и Сирии

В ходе поездки в провинцию Хатай он уточнил, что в ходе поисково-спасательных работ удалось спасти 114 834 человека.

Ранее турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) уточнило, что в результате землетрясений погибли 41 156 человек, сообщает НСН.

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ТЕГИ:ПострадавшиеСпасателиЗемлетрясениеТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
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