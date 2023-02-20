Эрдоган заявил о спасении более 114 тысяч человек после землетрясений
20 февраля 202317:38
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что работы по разбору завалов после разрушительных землетрясений в стране подходят к концу, сообщает ТАСС.
В ходе поездки в провинцию Хатай он уточнил, что в ходе поисково-спасательных работ удалось спасти 114 834 человека.
Ранее турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) уточнило, что в результате землетрясений погибли 41 156 человек, сообщает НСН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru