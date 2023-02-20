На границе Турции и Сирии произошло мощное землетрясение

На границе Турции и Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3, сообщают сейсмологи.

Эрдоган заявил о спасении более 114 тысяч человек после землетрясений

Очаг залегал на глубине двух километров. Первые толчки начали ощущаться в 20:04 по московскому времени в девяти километрах от турецкой Антакьи и 75 километрах от сирийской Латакии.

Журналисты CNN Turk сообщают о новых разрушениях домов в Хатае, ранее пострадавшем от разрушительных землетрясений.

«Земля содрогнулась под ногами. Были очень сильные толчки, есть разрушения», - передают они.

В ночь на 6 февраля на территории Турции и Сирии произошли мощные землетрясения. По словам турецкого лидера Тайипа Эрдогана, они стали самыми разрушительными в истории страны с 1939 года. По последним данным, погибли более 41 тысячи человек. В Сирии - около 1,4 тысячи.

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Фото: twitter.com/aa_russian
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