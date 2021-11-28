Цивилев: Концентрация метана в шахте «Листвяжная» 25 ноября достигала критических отметок

«Предельно допустима концентрация 0,25%. Как мы потом обнаружили, в этом месте концентрация резко достигла 7%, и при 7% эта концентрация попадает даже через кожу и приводит к серьезным отравлениям человека», — сказал глава региона.

Авария на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошла 25 ноября. По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана. В результате трагедии погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.

