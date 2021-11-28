Цивилев: Концентрация метана в шахте «Листвяжная» 25 ноября достигала критических отметок
Концентрация метана в кузбасской шахте «Листвяжная», в которой произошел взрыв, в несколько раз превысила допустимые значения в тот день и на одном из участков достигла 7%, сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
«Предельно допустима концентрация 0,25%. Как мы потом обнаружили, в этом месте концентрация резко достигла 7%, и при 7% эта концентрация попадает даже через кожу и приводит к серьезным отравлениям человека», — сказал глава региона.
Авария на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошла 25 ноября. По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана. В результате трагедии погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.
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