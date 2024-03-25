Церемонию вручения «Золотой маски» перенесли из-за теракта в «Крокус Сити Холле»
Церемония вручения премии «Золотая маска» откладывается на неопределенный срок. Причиной этого стал теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза театральных деятелей России.
Отмечается, что церемония должна была состояться 27 марта (в этот день отмечается Всемирный день театра) в Бетховенском зале Большого театра.
Ранее церемонию вручения Премии Художественного театра, которая планировалась 27 марта 2024 года в МХТ имени А.П. Чехова, перенесли из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Сообщается, что новая дата будет объявлена позже.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru