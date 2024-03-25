Церемонию вручения «Золотой маски» перенесли из-за теракта в «Крокус Сити Холле»

Отмечается, что церемония должна была состояться 27 марта (в этот день отмечается Всемирный день театра) в Бетховенском зале Большого театра.

Ранее церемонию вручения Премии Художественного театра, которая планировалась 27 марта 2024 года в МХТ имени А.П. Чехова, перенесли из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Сообщается, что новая дата будет объявлена позже.

