МХТ имени Чехова перенес церемонию вручения премии театра

Церемонию вручения Премии Художественного театра, которая планировалась 27 марта 2024 года в МХТ имени А.П. Чехова, перенесли из-за теракта в «Крокус Сити Холле», говорится на официальном сайте театра.

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Отмечается, что новую дату проведения церемонии объявят позже.

Представители театра выразил глубокие соболезнования семьям и близким тех, кто пострадал в результате теракта.

Теракт произошел вечером пятницы, 22 марта, перед началом концерта группы «Пикник», «Радиоточка НСН». По последним данным, число погибших возросло до 133.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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