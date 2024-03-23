МХТ имени Чехова перенес церемонию вручения премии театра
23 марта 202421:54
Церемонию вручения Премии Художественного театра, которая планировалась 27 марта 2024 года в МХТ имени А.П. Чехова, перенесли из-за теракта в «Крокус Сити Холле», говорится на официальном сайте театра.
Отмечается, что новую дату проведения церемонии объявят позже.
Представители театра выразил глубокие соболезнования семьям и близким тех, кто пострадал в результате теракта.
Теракт произошел вечером пятницы, 22 марта, перед началом концерта группы «Пикник», «Радиоточка НСН». По последним данным, число погибших возросло до 133.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru