«Спартак» отменил матч с бакинским «Нефтчи» из-за теракта в «Крокусе»

Отмечается, что встреча команд должна была состояться в Баку 23 марта. «Спартак» выразил благодарность «Нефтчи» за понимание и пообещал провести матч в ближайшем будущем. «Скорбим вместе со всей Россией», — заявили представители «Спартака».

Ранее стало известно, что все соревнования, проходящие под эгидой Российского футбольного союза, переносятся на резервные даты текущего тура вследствие теракта в «Крокус Сити Холле».



