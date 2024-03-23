«Спартак» отменил матч с бакинским «Нефтчи» из-за теракта в «Крокусе»

Московский футбольный клуб «Спартак» сообщил об отмене товарищеского матча с «Нефтчи» (Баку) в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл». Соответствующая информация размещена на сайте «Спартака».

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Отмечается, что встреча команд должна была состояться в Баку 23 марта. «Спартак» выразил благодарность «Нефтчи» за понимание и пообещал провести матч в ближайшем будущем. «Скорбим вместе со всей Россией», — заявили представители «Спартака».

Ранее стало известно, что все соревнования, проходящие под эгидой Российского футбольного союза, переносятся на резервные даты текущего тура вследствие теракта в «Крокус Сити Холле».


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ФОТО: пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьёва
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