Тряска закончилась: Сейсмолог заявил, что туристам нечего бояться в Турции
После землетрясения в Турции не будет ни цунами, ни масштабных разрушений, рассказал НСН Петр Шебалин.
Подземные толчки в Турции произошли глубоко в море, поэтому жителям поверхности не стоит переживать о последствиях и афтершоках, заявил главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Петр Шебалин в разговоре с НСН.
На турецком побережье произошло ночное землетрясение с магнитудой в 5,8 баллов. Это случилось всего лишь в 10 км от города-курорта Мармарис. Губернатор региона уже заявил на пресс-конференции, что почти 70 человек пострадали, из них 46 остаются в больницах, а одна девушка умерла от панической атаки. Эксперт считает, что произошедшее не является поводом для опасений, а туристам не о чем переживать.
«Цунами невозможно точно, так как землетрясение было на большой глубине. Афтершоки будут, но их практически не почувствуют на поверхности. Магнитуда на глубине была 5,8, а на поверхности — 6 баллов, но они будут еще слабее. Землетрясение уже произошло, всегда есть вероятность достаточно сильных разрушений, но сейчас ничего опасаться. Я не оценивал расстояние, 10 км — это очень близко, но эпицентр был в море на глубине 70 км. В таких случаях максимум могут быть трещины в домах или упадут предметы, а люди могут ощутить неприятную тряску, но не больше», — отметил сейсмолог.
Ранее Шебалин заявил в беседе с НСН, что жителям Сочи не стоит бояться землетрясений.
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