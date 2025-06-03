Подземные толчки в Турции произошли глубоко в море, поэтому жителям поверхности не стоит переживать о последствиях и афтершоках, заявил главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Петр Шебалин в разговоре с НСН.

На турецком побережье произошло ночное землетрясение с магнитудой в 5,8 баллов. Это случилось всего лишь в 10 км от города-курорта Мармарис. Губернатор региона уже заявил на пресс-конференции, что почти 70 человек пострадали, из них 46 остаются в больницах, а одна девушка умерла от панической атаки. Эксперт считает, что произошедшее не является поводом для опасений, а туристам не о чем переживать.