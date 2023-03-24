«Бояться нечего!»: Землетрясение в Сочи назвали редким явлением
Теоретически в Сочи возможны достаточно сильные землетрясения, но они также крайне редки, отметил в эфире НСН геофизик Петр Шебалин.
Землетрясения в Сочи интенсивностью 2-3 балла происходят реже, чем раз в год, жителям не нужно бояться, рассказал главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Петр Шебалин в разговоре с НСН.
Накануне сообщалось, что землетрясение магнитудой 3,4 интенсивностью 2-3 балла произошло в Сочи. Отмечалось, что инфраструктура не была повреждена. Петр Шебалин отметил, что землетрясения подобной магнитуды для Сочи – это нормальное явление.
«Такие землетрясения там происходят периодически, в среднем чуть реже, чем раз в год. Это не отголоски землетрясения в Турции, они никак не связаны. Бояться нечего. В этом регионе возможны достаточно сильные землетрясения, но они настолько редки, что об этом думать ежедневно нет никакого смысла. При этом пока мы не можем предсказывать землетрясения точно на коротких интервалах времени», - сказал Шебалин.
Он рассказал, что были зафиксированы случаи необычного поведения животных перед несколькими землетрясениями. Однако, по словам Шебалина, это не является «надежным предвестником» того, что землетрясение точно случится.
«Были зафиксированы случаи необычного поведения животных перед несколькими землетрясениями. Но перед очень многими землетрясениями такие случаи не фиксировались. Странное поведение у животных может быть и не перед землетрясением. Поэтому это очень ненадежный предвестник, который нельзя использовать для того, чтобы утверждать, что произойдет землетрясение», - указал собеседник НСН.
Кроме того, геофизик дал советы жителям сейсмоопасных регионов. Он отметил, что нужно избегать тех мест, где на человека может что-то упасть.
«Если вы живете в сейсмоопасном регионе, нужно избегать тех мест, где на вас может что-то упасть. Если вы находитесь в здании (в момент землетрясения – ред. НСН), нужно его покинуть. Если такой возможности нет, то нужно спрятаться в какое-то укрытие, которое вас защитит от падения предметов», - резюмировал Шебалин.
Ранее, 8 марта, у берегов Камчатки произошли четыре землетрясения, три из которых были зафиксированы в течение трех часов. Первый подземный толчок был магнитудой 4,4, второй — 6,1, затем отмечались землетрясения магнитудой 3,8 и 4,1. Позднее, 20 марта, два землетрясения зафиксировали в Магаданской области, сообщает НСН.
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