Трое погибли и четверо пострадали при обстреле рынка в Донецке

«Число жертв возросло до 7 человек: 3 погибли и 4 получили ранения», —. говорится в Telegram-канале.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Буденовскому району Донецка, выпустив снаряды в направлении Майского рынка.

По предварительной информации, в числе жертв были женщина и ребенок.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), по Донецку были выпущены снаряды из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» - всего восемь, передает ТАСС.

Ранее мэр города Алексей Кулемзин заявил, что в Донецке из-за обстрела со стороны Украины загорелся газопровод.