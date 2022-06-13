В Донецке из-за обстрела загорелся газопровод
13 июня 202212:26
Газопровод загорелся в Донецке из-за обстрела со стороны Украины. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.
«В результате обстрела Киевского района произошло возгорание газопровода возле АЗС по ул. Щорса, 108. По ул. Розы Люксембург, 111а (больница МВД), повреждена кровля», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Данных о пострадавших не приводится.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru