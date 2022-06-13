В Донецке из-за обстрела загорелся газопровод

Газопровод загорелся в Донецке из-за обстрела со стороны Украины. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.

Украина обстреляла Донецк «Градом»

«В результате обстрела Киевского района произошло возгорание газопровода возле АЗС по ул. Щорса, 108. По ул. Розы Люксембург, 111а (больница МВД), повреждена кровля», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Данных о пострадавших не приводится.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВозгораниеОбстрелДонецк
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