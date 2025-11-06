Три украинских дрона сбили над Курской областью и Башкирией
6 ноября 202512:43
Дежурные средства ПВО ликвидировали три дрона ВСУ в двух регионах России. Об этом заявило Минобороны.
«В период с 8.00 до 12.00 мск... перехвачены и уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - отмечает ведомство.
Так, два дрона сбили в Курской области, один – над территорией Башкирии.
Минувшей ночью над Россией уничтожили 75 украинских беспилотников.
