Над территорией России сбили 75 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО нейтрализовали над регионами России 75 беспилотников ВСУ. Об этом говорится в заявлении Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - отмечает ведомство.

Так, 49 БПЛА сбили в Волгоградской области, семь - в Крыму, шесть - в Воронежской области, четыре - в Ростовской, три - в Белгородской, два - в Орловской. Еще по одному дрону ликвидировали над Московской, Курской, Липецкой, Тамбовской областями.

Ранее стало известно, что атаку БПЛА отразили в Волгореченске в Костромской области, обошлось без пострадавших, пишет Ura.ru.

