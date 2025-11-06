Над территорией России сбили 75 украинских БПЛА
Дежурные средства ПВО нейтрализовали над регионами России 75 беспилотников ВСУ. Об этом говорится в заявлении Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - отмечает ведомство.
Так, 49 БПЛА сбили в Волгоградской области, семь - в Крыму, шесть - в Воронежской области, четыре - в Ростовской, три - в Белгородской, два - в Орловской. Еще по одному дрону ликвидировали над Московской, Курской, Липецкой, Тамбовской областями.
Ранее стало известно, что атаку БПЛА отразили в Волгореченске в Костромской области, обошлось без пострадавших, пишет Ura.ru.
