Три украинских беспилотника уничтожены над Ярославской областью
31 марта 202408:27
Российские силы противоракетной обороны уничтожили три беспилотника Украины над Ярославской областью, сообщает Минобороны РФ.
Это произошло 31 марта около 06.00 мск. Вооруженные силы Украины решили совершить террористическую атаку.
Ранее беспилотный летательный аппарат российские силы ПВО уничтожили над Белгородской областью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru