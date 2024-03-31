Три украинских беспилотника уничтожены над Ярославской областью

Российские силы противоракетной обороны уничтожили три беспилотника Украины над Ярославской областью, сообщает Минобороны РФ.

Мужчина погиб в Белгороде в результате взрыва беспилотника ВСУ

Это произошло 31 марта около 06.00 мск. Вооруженные силы Украины решили совершить террористическую атаку.

Ранее беспилотный летательный аппарат российские силы ПВО уничтожили над Белгородской областью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:УкраинаВСУБеспилотники

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