Мужчина погиб в Белгороде в результате взрыва беспилотника ВСУ

Украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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По его словам, в результате взрыва погиб мужчина, ещё два человека пострадали. В частности, у супруги погибшего диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, рваные раны лица и ожог бедра.

«Прибыл на место происшествия. Поговорил с сыном погибшего мужчины. Выразил искренние соболезнования... Вся область скорбит вместе с этой семьей», - написал Гладков.

Он также добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время Владимир Путин пока не планирует посещать Белгород, сообщает RT.

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:СпецоперацияВСУБелгородБелгородская область

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