Мужчина погиб в Белгороде в результате взрыва беспилотника ВСУ

По его словам, в результате взрыва погиб мужчина, ещё два человека пострадали. В частности, у супруги погибшего диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, рваные раны лица и ожог бедра.

«Прибыл на место происшествия. Поговорил с сыном погибшего мужчины. Выразил искренние соболезнования... Вся область скорбит вместе с этой семьей», - написал Гладков.

Он также добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время Владимир Путин пока не планирует посещать Белгород, сообщает RT.

