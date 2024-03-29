Мужчина погиб в Белгороде в результате взрыва беспилотника ВСУ
Украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате взрыва погиб мужчина, ещё два человека пострадали. В частности, у супруги погибшего диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, рваные раны лица и ожог бедра.
«Прибыл на место происшествия. Поговорил с сыном погибшего мужчины. Выразил искренние соболезнования... Вся область скорбит вместе с этой семьей», - написал Гладков.
Он также добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время Владимир Путин пока не планирует посещать Белгород, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мощная вспышка произошла на Солнце
- В Санкт-Петербурге приняли 735 детей из Белгорода
- Новак: Россия снизит добычу нефти, но не её экспорт
- Чемпион Ф1 Феттель допустил возвращение в гонки
- Элайджа Вуд сыграет в экранизации рассказа Стивена Кинга «Обезьяна»
- Мужчина погиб в Белгороде в результате взрыва беспилотника ВСУ
- СК попросил арестовать еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
- В Госдуме предложили запретить иноагентам выдвигаться в депутаты
- В России определили зоны для тестирования сетей 5G
- В Китае появился первый в мире смартфон с поддержкой 5.5G
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru