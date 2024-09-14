Три сотрудника МЧС России пострадали при атаке дрона ВСУ на Горловку

Три сотрудника МЧС России пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ на Горловку, сообщили в министерстве.

Четверо мирных жителей ранены в Белгородской области при обстреле ВСУ

Спасатели ликвидировали пожар в частном нежилом доме в Никитовском районе, когда в небе был замечен беспилотник.

Пострадавших сотрудников с минно-взрывными травмами доставили в больницу.

Ранее мирный житель был ранен в Белгородской области в результате обстрела ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МЧС России
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