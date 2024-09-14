Три сотрудника МЧС России пострадали при атаке дрона ВСУ на Горловку
14 сентября 202417:14
Три сотрудника МЧС России пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ на Горловку, сообщили в министерстве.
Спасатели ликвидировали пожар в частном нежилом доме в Никитовском районе, когда в небе был замечен беспилотник.
Пострадавших сотрудников с минно-взрывными травмами доставили в больницу.
Ранее мирный житель был ранен в Белгородской области в результате обстрела ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru