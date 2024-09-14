Четверо мирных жителей ранены в Белгородской области при обстреле ВСУ

По его словам, три человека получили ранения на участке автодороги Шебекино-Белгород. Двух мужчин и женщину доставляют в больницу.



Еще одна женщина пострадала в результате попадания беспилотника в окно частного дома в селе Вознесенское, ей оказали помощь на месте.



Кроме того, загорелась подстилка в лесном массиве в Шебекинском городском округе. Оперативные службы работают на местах.

Ранее мирный житель был ранен в Белгородской области в результате обстрела ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

