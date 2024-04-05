Три мирных жителя пострадали при обстреле Брянской области

Украинские войска обстреляли поселок Суземка в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

Два украинских дрона сбили над Брянской областью

«По предварительной информации, в результате террористической атаки трое мирных жителей получили легкие ранения», — написал губернатор в Telegram-канале.

Богомаз отметил, что пострадавшим оказывают необходимую медпомощь. По словам главы региона, в результате атаки были частично повреждены административное здание и храм, а также несколько автомобилей.

Специалисты продолжают обследование территории, которая подверглась обстрелу.

Ранее ВСУ обстреляли поселок Теткино Курской области, в результате пострадала местная жительница.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПострадавшиеВСУОбстрелБрянская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры