Три мирных жителя пострадали при обстреле Брянской области
Украинские войска обстреляли поселок Суземка в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«По предварительной информации, в результате террористической атаки трое мирных жителей получили легкие ранения», — написал губернатор в Telegram-канале.
Богомаз отметил, что пострадавшим оказывают необходимую медпомощь. По словам главы региона, в результате атаки были частично повреждены административное здание и храм, а также несколько автомобилей.
Специалисты продолжают обследование территории, которая подверглась обстрелу.
Ранее ВСУ обстреляли поселок Теткино Курской области, в результате пострадала местная жительница.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru