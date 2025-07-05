Группа Oasis сыграла первый за 16 лет концерт после воссоединения

Рок-группа Oasis дала в Кардиффе концерт, который стал первым за 16 лет выступлением после воссоединения коллектива. Об этом сообщает Sky News.

Основатели Oasis Лиам и Ноэл Галлахеры вышли на сцену на стадионе «Принсипэлити» с почти двухчасовым сетом. Концерт британской группы посетили более чем 70 тысяч поклонников. Коллектив сыграл все главные хиты, в том числе Cigarettes and Alcohol, Supersonic, Wonderwall, Champagne Supernova. После концерта братья Галлахеры, которые конфликтовали долгие годы, обнялись.

Шоу Oasis открыло международный тур группы Live' 25, он продлится до 23 ноября. Коллектив планирует дать 41 концерт и выступить в том числе в Лондоне, Эдинбурге, Торонто, Чикаго, Мехико, Сеуле, Токио, Сиднее, Буэнос-Айресе. Тур завершится на стадионе Морумби в бразильском Сан-Паулу.

Ранее менеджер группы Oasis Алек МакКинли заявил, что после реюнион-тура музыканты не планируют выпускать новые песни и выступать на концертах.

