В Техасе 13 человек погибли из-за наводнения

Наводнение произошло в американском штате Техас из-за сильных дождей и разлива реки Гуадалупе. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на местные власти.

По данным издания, в результате стихии погибли как минимум 13 человек.

Также известно, что пропали без вести не менее 20 девочек из летнего лагеря в Техасе. Проводятся поисково-спасательные работы. Они осложняются погодными условиями.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что в Санкт-Петербурге возможно наводнение в связи с сильным ветром. Для предотвращения ЧП в городе закрыли дамбу.

