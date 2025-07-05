В Техасе 13 человек погибли из-за наводнения
Наводнение произошло в американском штате Техас из-за сильных дождей и разлива реки Гуадалупе. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на местные власти.
По данным издания, в результате стихии погибли как минимум 13 человек.
Также известно, что пропали без вести не менее 20 девочек из летнего лагеря в Техасе. Проводятся поисково-спасательные работы. Они осложняются погодными условиями.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что в Санкт-Петербурге возможно наводнение в связи с сильным ветром. Для предотвращения ЧП в городе закрыли дамбу.
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