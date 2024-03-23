Два украинских дрона сбили над Брянской областью

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении двух беспилотников ВСУ над Климовским и Выгоничским районами региона.

ПВО уничтожила 12 беспилотников ВСУ над четырьмя областями

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью в Белгородской области были перехвачены и уничтожены пять беспилотников, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:Брянская ОбластьУкраинаВСУБеспилотники

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