Два украинских дрона сбили над Брянской областью
23 марта 202416:23
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении двух беспилотников ВСУ над Климовским и Выгоничским районами региона.
По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью в Белгородской области были перехвачены и уничтожены пять беспилотников, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru