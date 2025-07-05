Над Смоленской областью сбили два беспилотника
5 июля 202502:21
Два беспилотника сбиты силами ПВО в Смоленской области. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.
«По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные службы», - написал губернатор.
Анохин напомнил, что в целях усиления мер безопасности в области временно ограничено использование мобильного интернета.
Ранее в Минобороны заявили об уничтожении одного украинского БПЛА в Смоленской области в период с 20:00 до 23:00 мск.
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