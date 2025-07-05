Над территорией России сбили 42 украинских беспилотника
5 июля 202501:44
Дежурные средства ПВО нейтрализовали 42 украинских беспилотника над регионами России. Об этом рассказали в Минобороны.
«В период с 20.00 мск до 23.00 мск... перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - указало ведомство.
Военные сбили 28 БПЛА в Белгородской области, шесть - в Брянской, три - в Курской, два - в Орловской. Еще по одному беспилотнику ликвидировали над Смоленской, Воронежской, Тверской областями.
Ранее средства ПВО уничтожили за два часа 14 дронов ВСУ в Брянской и Белгородской областях.
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