Три малоразмерных воздушных шара сбили на Курской областью

Три малоразмерных воздушных шара и один беспилотник сбили над территорией Курской области, сообщили в Минобороны России.

Минобороны России: Система ПВО сбила беспилотник в Белгородской области

По данным российского оборонного ведомства, еще два украинских беспилотника были сбиты над Белгородской области.

Ранее замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что украинская армия полностью лишилась первой линии укреплений в районе агломерации Славянск — Краматорск, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:БеспилотникиУкраинаВСУБелгородская областьКурская ОбластьПВО

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