Минобороны России: Система ПВО сбила беспилотник в Белгородской области
25 июля 202415:22
Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.
Отмечается, что уничтоженный БПЛА относился к самолетному типу и был сбит приблизительно в 14:00 по местному времени (совпадает с московским).
Других подробностей произошедшего российское оборонное ведомство не представило.
Ранее украинские беспилотники нанесли удары по частному дому и парковке в поселке Борисовка (Борисовский район, Белгородская область).
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru