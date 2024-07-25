Минобороны России: Система ПВО сбила беспилотник в Белгородской области

Отмечается, что уничтоженный БПЛА относился к самолетному типу и был сбит приблизительно в 14:00 по местному времени (совпадает с московским).

Других подробностей произошедшего российское оборонное ведомство не представило.

Ранее украинские беспилотники нанесли удары по частному дому и парковке в поселке Борисовка (Борисовский район, Белгородская область).

