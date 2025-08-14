ВСУ ударили по зданию правительства Белгородской области
14 августа 202507:19
Украинский беспилотник атаковал здание правительства Белгородской области в Белгороде. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Слава богу, никто не пострадал», - написал губернатор в Telegram-канале.
Гладков опубликовал видео с места событий. Как отметил глава области, он шел пешком, когда произошла атака. В здании есть небольшие повреждения.
Накануне дроны ВСУ ударили по зданию Октябрьского районного суда в Белгороде, назначенные на 13 августа заседания перенесли, напоминает Ura.ru.
