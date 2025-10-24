После атаки БПЛА в Новошахтинске без света остались 1,5 тысячи человек

Почти 1,5 тысячи человек остались без электричества в Новошахтинске Ростовской области после атаки БПЛА. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Ранее в Минобороны рассказали, что прошедшей ночью над областью уничтожили 34 беспилотника ВСУ, пишет RT.

Как отметил Слюсарь, в Новошахтинске произошел пожар, из-за чего многоквартирные дома, детский сад, техникум остались без электроэнергии.

«Ночью аварийные службы провели переподключение на резервные линии... Но пока без энергоснабжения остается около полутора тысяч человек», - написал губернатор в Telegram-канале.

Специалисты проведут восстановительные работы.

