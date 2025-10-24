СМИ: Умер игрок КВН из «Сборной Пятигорска» Павел Козмопулос
Актер, бывший участник команды КВН «Сборная Пятигорска» Павел Козмопулос умер в возрасте 44 лет. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По данным СМИ, Козмопулос ушел из жизни в больнице Минеральных Вод после продолжительной болезни.
«В 29 лет артист стал терять слух и зрение. Врачи долго не могли понять причину происходящего, позднее обнаружили опухоль головного мозга», - пишет Shot.
Актер перенес несколько операций, медикам удалось частично восстановить его зрение.
Павел Козмопулос играл в КВН за «Сборную Пятигорска» в 2000-2006 годах, позднее писал сценарии и снимался в кино, а также курировал лигу КВН на Кавказе.
Ранее актер Денис Семенов умер в возрасте 46 лет от онкологического заболевания.
