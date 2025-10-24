«Доходит до абсурда»: Останина призвала отказаться от регистра беременных

Нина Останина в эфире НСН призвала государство помогать семьям с детьми, а не давать на родителей для принятия решения о рождении ребенка. 

Регистр беременных – это в целом благая идея для оказания медицинской помощи матерям и детям, но рождение ребенка не должно быть «публичным» делом, заявила НСН председатель комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Ранее стало известно, что в России появится регистр беременных. Система, содержащая данные о всех беременных россиянках, исходах беременности и состоянии здоровья малышей, заработает с 1 марта 2026 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Останина эту идею не поддержала.

«Конечно, мы хотим защитить беременных женщин, чтобы они получали своевременную медицинскую помощь, чтобы младенец тоже попал под присмотры врачей. Но при этом нельзя забывать про утечки данных, про состояние здравоохранения в целом. Во-первых, женщин спросили, хотят ли они попасть в этот регистр данных? Кто им будет распоряжаться? Во-вторых, это дело каждой семьи, об этом сказал глава государства. Иногда молодые люди от родителей даже держат это в тайне. А если этот регистр кто-то опубликует? Власть обязана сделать все, чтобы семья такое решение приняла, но это личное дело каждого», - отметила она.

Депутат призвала оказывать помощь семьям с детьми, а не давить на родителей.

«Мы не создаем условия, а просто давим. Регионы начинают выплачивать деньги, чтобы свои показатели региональные повысить. Доходит до абсурда дело! У нас уже есть адресная помощь, но очень много критериев для получения льгот. Наличие ребенка – это уже показатель для помощи. Я не думаю, что олигархи встанут в очередь за помощью», - заключила собеседница НСН.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рождение ребенка — это личное решение каждой семьи, давление в этом вопросе недопустимо, передает «Радиоточка НСН».

