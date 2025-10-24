«Конечно, мы хотим защитить беременных женщин, чтобы они получали своевременную медицинскую помощь, чтобы младенец тоже попал под присмотры врачей. Но при этом нельзя забывать про утечки данных, про состояние здравоохранения в целом. Во-первых, женщин спросили, хотят ли они попасть в этот регистр данных? Кто им будет распоряжаться? Во-вторых, это дело каждой семьи, об этом сказал глава государства. Иногда молодые люди от родителей даже держат это в тайне. А если этот регистр кто-то опубликует? Власть обязана сделать все, чтобы семья такое решение приняла, но это личное дело каждого», - отметила она.

Депутат призвала оказывать помощь семьям с детьми, а не давить на родителей.

«Мы не создаем условия, а просто давим. Регионы начинают выплачивать деньги, чтобы свои показатели региональные повысить. Доходит до абсурда дело! У нас уже есть адресная помощь, но очень много критериев для получения льгот. Наличие ребенка – это уже показатель для помощи. Я не думаю, что олигархи встанут в очередь за помощью», - заключила собеседница НСН.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рождение ребенка — это личное решение каждой семьи, давление в этом вопросе недопустимо, передает «Радиоточка НСН».

