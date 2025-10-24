Собянин: Сбиты три БПЛА, летевших на Москву
24 октября 202509:49
Военные уничтожили три следовавших в сторону Москвы БПЛА. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО... сбиты три беспилотника, летевших на Москву», - написал градоначальник в Telegram-канале.
На местах падения обломков дронов работают экстренные службы.
По данным Росавиации, в аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения на прием и выпуск самолетов в целях обеспечения безопасности.
Минувшей ночью над Московским регионом уничтожили один дрон ВСУ самолетного типа, пишет «Свободная пресса».
