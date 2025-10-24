В Польше упавший военный дрон повредил дом и машины

Военный беспилотник упал в Иновроцлаве в Куявско-Поморском воеводстве в Польше. Об этом сообщил военный концерн PGZ, которому принадлежал аппарат.

«В Иновроцлаве произошел инцидент с участием беспилотного воздушного судна военного авиазавода №2. При инциденте никто не пострадал», - указали в организации.

Из-за падения БПЛА получили повреждения жилой дом и два автомобиля.

По данным радио RMF24, причиной ЧП стала потеря связи дроном.

Ранее в Польше обнаружили обломки 17 беспилотников, власти республики заявляли, что это якобы российские аппараты, пишет «Свободная пресса».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиПольша

