В Польше упавший военный дрон повредил дом и машины
Военный беспилотник упал в Иновроцлаве в Куявско-Поморском воеводстве в Польше. Об этом сообщил военный концерн PGZ, которому принадлежал аппарат.
«В Иновроцлаве произошел инцидент с участием беспилотного воздушного судна военного авиазавода №2. При инциденте никто не пострадал», - указали в организации.
Из-за падения БПЛА получили повреждения жилой дом и два автомобиля.
По данным радио RMF24, причиной ЧП стала потеря связи дроном.
Ранее в Польше обнаружили обломки 17 беспилотников, власти республики заявляли, что это якобы российские аппараты, пишет «Свободная пресса».
