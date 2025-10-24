Глава Минэкономики Германии прибыла с необъявленным визитом в Киев
Министр экономики ФРГ Катерина Райхе прибыла на Украину с необъявленным визитом. Об этом пишет агентство DPA.
Райхе приехала в Киев с представителями деловых кругов. Министр пообещала увеличить финансирование для восстановления разрушенной энергетической инфраструктуры на Украине, а также дополнительно выделить средства на закупку газа.
В рамках визита ожидается заключение соглашений о сотрудничестве между производителями беспилотников из Германии и представителями украинской военной промышленности.
Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас посетила Киев с целью переговоров о «финансовой и военной поддержке и энергетической безопасности».
