Глава Минэкономики Германии прибыла с необъявленным визитом в Киев

Министр экономики ФРГ Катерина Райхе прибыла на Украину с необъявленным визитом. Об этом пишет агентство DPA.

Райхе приехала в Киев с представителями деловых кругов. Министр пообещала увеличить финансирование для восстановления разрушенной энергетической инфраструктуры на Украине, а также дополнительно выделить средства на закупку газа.

В рамках визита ожидается заключение соглашений о сотрудничестве между производителями беспилотников из Германии и представителями украинской военной промышленности.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас посетила Киев с целью переговоров о «финансовой и военной поддержке и энергетической безопасности».

