Три человека погибли при обстреле Горловки

По его словам, сильно пострадало здание самого предприятия.

Ранее, 26 августа, сообщалось, что в результате обстрела вооруженных сил Украины поселка Уразово Белгородской области кассетными боеприпасами пострадали шесть мирных жителей, передает «Радиоточка НСН».

