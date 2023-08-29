Три человека погибли при обстреле Горловки

Трое мирных граждан погибли в результате украинского обстрела со стороны молокозавода в Горловке (ДНР), сообщил мэр города Иван Приходько.

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По его словам, сильно пострадало здание самого предприятия.

Ранее, 26 августа, сообщалось, что в результате обстрела вооруженных сил Украины поселка Уразово Белгородской области кассетными боеприпасами пострадали шесть мирных жителей, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/gubernator_46
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