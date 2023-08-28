Село Новая Таволжанка Белгородской области попало под обстрел ВСУ
28 августа 202319:45
Вооруженные силы Украины в понедельник вечером обстреляли село Новая Таволжанка Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Пострадавших нет. Повреждения получили три частных домовладения: у них посечены фасады и выбиты стекла.
Один из снарядов повредил крышу сарая.
«Аварийные и оперативные службы работают на месте. Подворовой обход продолжается», - отметил Гладков.
Накануне украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом в Курске. Повреждено остекление семи балконов, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru