Село Новая Таволжанка Белгородской области попало под обстрел ВСУ

Вооруженные силы Украины в понедельник вечером обстреляли село Новая Таволжанка Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

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Пострадавших нет. Повреждения получили три частных домовладения: у них посечены фасады и выбиты стекла.

Один из снарядов повредил крышу сарая.

«Аварийные и оперативные службы работают на месте. Подворовой обход продолжается», - отметил Гладков.

Накануне украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом в Курске. Повреждено остекление семи балконов, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ВСУОбстрелБелгородская область

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