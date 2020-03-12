Три человека погибли при атаке базы США в Ираке
База США в Ираке подверглась атаке, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, среди погибших два гражданина США и один – Британии. Также среди пострадавших числятся 12 военных.
Отмечается, что речь идет о базе «Кэмп-Тадж», на территорию которой упали более 15 небольших ракет.
Это не первая атака баз США с начала текущего года. Ранее в Пентагоне сообщили, что в результате атак базы США на иракской территории в ночь на 8 января 34 американских военных получили контузии.
Напомним, атаки стали следствием роста напряженности ситуации между США и Ираном после убийства иранского генерала Сулеймани в ходе спецоперации США в начале января. В качестве ответа на действия США Иран нанес ракетные удары по американским объектам в Ираке.
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