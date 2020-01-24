При атаке баз США в Ираке 34 американских военных получили контузии
В Пентагоне сообщили, что в результате атак баз США на иракской территории в ночь на 8 января 34 американских военных получили контузии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя американского военного ведомства Джонатана Хоффмана.
Как пишет агентство, 17 человек из пострадавших военных были отправлены на лечение в Германию. К настоящему времени восемь военных вернулись на родину и продолжают реабилитацию.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал две американские авиабазы в Ираке 8 января. В Иране ракетные удары по американским объектам в Ираке назвали местью за убийство главы иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани военными США. Операция по ликвидации Сулеймани состоялась 3 января.
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