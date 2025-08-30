В Москве два человека погибли в ДТП с каршерингом

Автомобиль каршеринга попал в аварию на улице Басовская на юго-востоке Москвы, два человека погибли. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

«Водитель арендованного автомобиля не справился с управлением, врезался в бордюрный камень, после чего произошло опрокидывание транспортного средства с последующим возгоранием», - подчеркнули в ведомстве.

В ДТП погибли водитель и пассажирка авто. Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств инцидента.

Ранее в Ленинском городском округе Московской области машина каршеринга врезалась в фуру, погибли два человека.

