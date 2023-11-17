Трещина и «подмыв»? Что известно об обрушении части жилого дома в Астрахани

«Всем пострадавшим будет оказана финансовая поддержка, нормативная база для этого готова. Сделаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки предоставить людям жилье из маневренного фонда и произвести положенные выплаты», - подчеркнул губернатор.

Бабушкин также добавил, что работают три пункта временного размещения, которые готовы принять жителей дома. Там расположились пять человек: молодая пара и семья с ребенком-подростком, они были обеспечены горячим питанием и вещами.

ТРЕЩИНА И ОБРУШЕНИЕ

Вечером 16 ноября в дежурную смену ГУ МЧС по Астраханской области от жителей поступило сообщение о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома, который находится на Вокзальной площади, 1А. На место выехали спасатели, началась эвакуация жителей. В 18:27 обрушились третий и четвертый подъезды дома.

В зоне обрушения оказалось порядка 20 квартир. Сразу после происшествия дом отключили от газоснабжения.

Жилец третьего подъезда дома Алексей Федорычев рассказал о трещине, которую заметили в стене здания до обрушения. По его словам, последние две недели в доме текла канализация, жильцы чувствовали неприятные запахи в подъезде, а около дома собиралась вода.

«У меня плитка со вчерашнего дня с потолка начала отклеиваться, а сегодня еще хуже стало, я это заметил», - сказал Алексей Федорычев в разговоре с ТАСС.