Трещина и «подмыв»? Что известно об обрушении части жилого дома в Астрахани
СК возбудил дело из-за обрушения двух подъездов дома в Астрахани 16 ноября. Предварительно, причиной стало повреждение несущих конструкций при ремонте в одной из квартир. Перед происшествием очевидцы сообщали о трещине в доме.
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин 17 ноября объявил региональный режим ЧС после обрушения части жилого дома. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.
«Наши медучреждения, министерства и службы переведены в круглосуточный режим работы, введен региональный режим ЧС», - написал Бабушкин.
Он отметил, что спасатели разобрали 25% завалов. По предварительным данным, работы должны завершить до 14:00, после чего вокруг территории выставят ограждение. До этого по периметру будет работать охрана.
«Всем пострадавшим будет оказана финансовая поддержка, нормативная база для этого готова. Сделаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки предоставить людям жилье из маневренного фонда и произвести положенные выплаты», - подчеркнул губернатор.
Бабушкин также добавил, что работают три пункта временного размещения, которые готовы принять жителей дома. Там расположились пять человек: молодая пара и семья с ребенком-подростком, они были обеспечены горячим питанием и вещами.
ТРЕЩИНА И ОБРУШЕНИЕ
Вечером 16 ноября в дежурную смену ГУ МЧС по Астраханской области от жителей поступило сообщение о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома, который находится на Вокзальной площади, 1А. На место выехали спасатели, началась эвакуация жителей. В 18:27 обрушились третий и четвертый подъезды дома.
В зоне обрушения оказалось порядка 20 квартир. Сразу после происшествия дом отключили от газоснабжения.
Жилец третьего подъезда дома Алексей Федорычев рассказал о трещине, которую заметили в стене здания до обрушения. По его словам, последние две недели в доме текла канализация, жильцы чувствовали неприятные запахи в подъезде, а около дома собиралась вода.
«У меня плитка со вчерашнего дня с потолка начала отклеиваться, а сегодня еще хуже стало, я это заметил», - сказал Алексей Федорычев в разговоре с ТАСС.
В свою очередь местная жительница рассказала, что находилась напротив того дома, где произошло обрушение, с той стороны, которая осталась целой, на улице Степана Здоровцева, 6А.
«Я приехала, когда уже было все обрушено и была паника. Как говорили очевидцы, из дома стали выбегать люди перед тем, как он рухнул, а затем часть дома обвалилась», - сказала она в беседе с РБК.
По предварительным данным, одна женщина погибла, несколько человек пропали без вести. В программе «Вести. Дежурная часть» сообщалось, что 84-летняя пенсионерка не успела спуститься с пятого этажа, когда спасатели объявили экстренную эвакуацию. Всего из дома вывели 213 человек, в том числе 37 детей. В настоящий момент на месте работают 176 спасателей и 39 единиц техники. Периодически объявляются минуты тишины.
ПРИЧИНЫ И УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
После обрушения части жилого дома было возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и уничтожении имущества по неосторожности. По предварительным данным ведомства, причиной обрушения дома мог стать ремонт в одной из квартир, из-за которого были повреждены несущие конструкции. Так, рядом с домом были обнаружены мешки со строительным мусором, гипсолитовыми плитами и кирпичом.
Указывается, что после разбора завалов следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия. По данным из открытых источников, дом был построен в 1962 году.
При этом ранее Telegram-канал «Shot» сообщал, что обрушение части пятиэтажки могло произойти из-за того, что фундамент подмыли канализационные воды. Указывалось, что фундамент могло подмыть после того, как батарея лопнула в четвертом подъезде.
По факту инцидента прокуратура региона организовала проверку. По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее представитель Минстроя Астраханской области заявил РИА Новости, что в частично обрушившемся доме проводили капитальный ремонт несколько лет назад. По его словам, в 2018-2019 годах в доме провели капремонт крыши и фасада. Перекрытия внутри дома деревянные, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве перестала работать аренда электросамокатов
- Белый дом: США по-прежнему не поддерживают независимость Тайваня
- Людей под завалами обрушившегося в Астрахани дома нет
- Концерт фестиваля «Владимир Спиваков приглашает» состоится 17 ноября
- Рэпер Снуп Догг заявил о решении бросить курить
- Зеленский заявил о дефиците снарядов для ВСУ из-за конфликта на Ближнем Востоке
- «Прекрасный певец»: Михалков высказался о творчестве SHAMAN
- Украинский актер и боец ВСУ Иваница высказался против захвата Крыма и Донбасса
- СМИ: Байден ошеломил Блинкена, назвав Си Цзиньпина диктатором
- После частичного обрушения жилого дома в Астрахани заведено уголовное дело
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru