В Астрахани на месте обрушения дома ведутся поиски жильцов двух квартир

В Астрахани спасатели ищут жильцов двух квартир после обрушения части пятиэтажного дома, сообщил в Telegram губернатор региона Игорь Бабушкин.

При частичном обрушении пятиэтажки в Астрахани погибла женщина

По его словам, речь идет о квартирах 46 и 56. По предварительным данным, на связь не выходят пять человек.

Частичное обрушение пятиэтажного жилого дома в Астрахани могло произойти из-за ремонтных работ в одной из квартир. Из дома успели эвакуировать 213 человек. При обрушении погибла женщина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина
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