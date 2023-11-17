В Астрахани на месте обрушения дома ведутся поиски жильцов двух квартир
17 ноября 202300:01
В Астрахани спасатели ищут жильцов двух квартир после обрушения части пятиэтажного дома, сообщил в Telegram губернатор региона Игорь Бабушкин.
По его словам, речь идет о квартирах 46 и 56. По предварительным данным, на связь не выходят пять человек.
Частичное обрушение пятиэтажного жилого дома в Астрахани могло произойти из-за ремонтных работ в одной из квартир. Из дома успели эвакуировать 213 человек. При обрушении погибла женщина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru