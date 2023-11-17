В Астрахани на месте обрушения дома ведутся поиски жильцов двух квартир

По его словам, речь идет о квартирах 46 и 56. По предварительным данным, на связь не выходят пять человек.

Частичное обрушение пятиэтажного жилого дома в Астрахани могло произойти из-за ремонтных работ в одной из квартир. Из дома успели эвакуировать 213 человек. При обрушении погибла женщина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

