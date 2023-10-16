В Петербурге при обрушении исторического здания пострадали двое рабочих
В Санкт-Петербурге двое рабочих пострадали при обрушении флигеля исторического здания в центре города, сообщила прокуратура Северной столицы в своем Telegram-канале.
Происшествие произошло на улице Егорова в Адмиралтейском районе. При обрушении здания двое рабочих получили переломы ног, пишет РИА Новости.
Работы по осмотру места происшествия продолжаются.
Отмечается, что речь идет о флигеле доходного дома Устинова. Здание построили в 1904 году, но оно не получило статус памятника культурного наследия.
Ранее сообщалось, что в рязанской школе № 21 обрушилась часть потолочного перекрытия, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru