В Петербурге при обрушении исторического здания пострадали двое рабочих

В Санкт-Петербурге двое рабочих пострадали при обрушении флигеля исторического здания в центре города, сообщила прокуратура Северной столицы в своем Telegram-канале.

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Происшествие произошло на улице Егорова в Адмиралтейском районе. При обрушении здания двое рабочих получили переломы ног, пишет РИА Новости.

Работы по осмотру места происшествия продолжаются.

Отмечается, что речь идет о флигеле доходного дома Устинова. Здание построили в 1904 году, но оно не получило статус памятника культурного наследия.

Ранее сообщалось, что в рязанской школе № 21 обрушилась часть потолочного перекрытия, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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