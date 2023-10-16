В Петербурге при обрушении исторического здания пострадали двое рабочих

Главы Израиля и России провели первый телефонный разговор с начала конфликта на Ближнем Востоке Российские миротворцы сворачивают свои наблюдательные посты в Нагорном Карабахе Президент Грузии не собирается уходить в отставку Джими Хендрикс назван лучшим гитаристом всех времен Юрий Грымов готовит авторскую лекцию о художниках эпохи Возрождения