Трехлетняя девочка утонула в луже в Башкирии

По данным региональной прокуратуры, девочка играла на улице около дома вместе с другими детьми и уронила игрушку в глубокую лужу. Попытавшись достать игрушку оттуда, она не смогла выбраться. Родители ребенка находились в момент происшествия дома.



Прокуратура Башкирии взяла на контроль расследование произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Иркутске два ребенка провалились под лед.

