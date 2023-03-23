Трехлетняя девочка утонула в луже в Башкирии

Трехлетняя девочка утонула в луже в Мечетлинском районе Башкирии, сообщают СМИ.

В Нижнем Тагиле мужчина потерял сознание и едва не утонул во время крещенских купаний

По данным региональной прокуратуры, девочка играла на улице около дома вместе с другими детьми и уронила игрушку в глубокую лужу. Попытавшись достать игрушку оттуда, она не смогла выбраться. Родители ребенка находились в момент происшествия дома.

Прокуратура Башкирии взяла на контроль расследование произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Иркутске два ребенка провалились под лед.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:БашкирияРебенокСмертьПрокуратура

Горячие новости

Все новости

партнеры