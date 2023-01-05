В Иркутске два ребенка провалились под лед
Два мальчика десяти лет провалились под лед на реке Ангара, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на региональное управление МЧС.
Инцидент произошел в районе улицы Старо-Кузьмихинская в Иркутске во время прогулки по парку. Когда дети отошли от берега примерно на 20 метров, то лед толщиной 5–7 сантиметров не выдержал и проломился.
Мальчики стали кричать, и к ним на помощь пришли очевидцы, однако из-за слишком тонкого льда взрослые не смогли подойти к полынье. Одному ребенку удалось выбраться из воды самостоятельно, после чего, при помощи переданных взрослыми предметов, он спас своего друга.
Взрослые отвели их в теплое помещение, где они ждали приезда родителей и полицейских. На родителей составили протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Также правоохранительные органы оценят действия работников парка развлечений.
Ранее в Москве на «Патриарших прудах» девочка провалилась под лед, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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