В детской больнице в Новосибирске обрушились часть крыши и потолок

Часть крыши и потолок обрушились в Новосибирске в детской городской клинической больнице № 1, никто не пострадал. Об этом сообщила прокуратура региона.

ЧП произошло на третьем этаже хирургического отделения. Отмечается, что 46 детей временно направили в другие помещения. Минздрав области организовал перевод пациентов в другие больницы для обеспечения безопасности.

По данным управления Следственного комитета по Новосибирской области, по факту обрушения возбудили уголовное дело по статье о халатности.

В свою очередь, региональный Минздрав рассказал, что утром сотрудники больницы заметили трещину в одной из палат. Персонал оперативно перевел детей в другие отделения, после этого в палате обрушилась потолочная балка. По словам и.о. главы министерства Лады Шалыгиной, часть детей находятся в других корпусах, еще часть выписали домой. Затем пациентов в случае необходимости переведут в детскую больницу скорой помощи или в областную больницу. Аварийный корпус медучреждения планируют заморозить до принятия экспертной комиссией решения по результатам экспертизы.

Ранее потолочная конструкция частично обрушилась в школе во Владивостоке, никто не пострадал.

