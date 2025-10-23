В детской больнице в Новосибирске обрушились часть крыши и потолок
Часть крыши и потолок обрушились в Новосибирске в детской городской клинической больнице № 1, никто не пострадал. Об этом сообщила прокуратура региона.
ЧП произошло на третьем этаже хирургического отделения. Отмечается, что 46 детей временно направили в другие помещения. Минздрав области организовал перевод пациентов в другие больницы для обеспечения безопасности.
По данным управления Следственного комитета по Новосибирской области, по факту обрушения возбудили уголовное дело по статье о халатности.
В свою очередь, региональный Минздрав рассказал, что утром сотрудники больницы заметили трещину в одной из палат. Персонал оперативно перевел детей в другие отделения, после этого в палате обрушилась потолочная балка. По словам и.о. главы министерства Лады Шалыгиной, часть детей находятся в других корпусах, еще часть выписали домой. Затем пациентов в случае необходимости переведут в детскую больницу скорой помощи или в областную больницу. Аварийный корпус медучреждения планируют заморозить до принятия экспертной комиссией решения по результатам экспертизы.
Ранее потолочная конструкция частично обрушилась в школе во Владивостоке, никто не пострадал.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru